POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Versuchter Einbruch in Doppelhaushälfte - Zeugen gesucht!

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) - Am Mittwoch, kam es zwischen 8 Uhr und 15:30 Uhr, im Andreas-Hofer-Weg zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter gelangte über das Hoftor in den Garten des Anwesens und versuchte dort vergeblich die Tür zum Wintergarten aufzuhebeln. Nach mehreren Versuchen ließ er dann schließlich von seinem Vorhaben ab und flüchtete. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord unter Tel.: 06221/4569-0 in Verbindung zu setzen.

