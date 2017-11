POL-MA: Heidelberg: Unfall in der Hebelstraße

Heidelberg (ots) - Nicht ausreichend auf den vor ihr liegenden Verkehr achtete am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr eine 27-jährige Ford Fiesta-Fahrerin in der Hebelstraße und fuhr auf einen auf das Gelände eines Autozentrums abbiegenden VW Passat eines aus Leimen stammenden Mannes auf. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden von je 4.000 Euro. Der Ford war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abtransportiert werden. Die 27-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort in einem Rettungswagen behandelt.

