POL-MA: Mannheim: Linienbus krachte auf Seat Leon - ein verletzter Fahrgast

Mannheim (ots) - Sachschaden von über 5.000 Euro und eine verletzte Schülerin sind nach einem Unfall am Mittwochmorgen kurz nach 8 Uhr im Viernheimer Weg zu beklagen. Die Fahrerin eines Linienbusses war in Richtung Frankenthaler Straße unterwegs, als sie auf den verkehrsbedingt an der roten Ampel haltenden Seat Leon eines Mannheimers krachte. Der Seat wurde zudem auf einen weiteren VW geschoben. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Eine Schülerin im Bus prallte gegen eine Haltestange und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Das 11-jährige Mädchen begab sich zusammen mit ihrer Mutter selbstständig in ein Krankenhaus.

