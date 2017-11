POL-MA: Mannheim: Unfall fordert Verletzten und 10.000 Euro Schaden

Mannheim (ots) - Ein 18-jähriger Mannheimer war am Mittwoch kurz nach 13 Uhr auf der Tattersallstraße in Richtung Wasserturm unterwegs, als er beim Abbiegen in Höhe der Kreuzung Moltkestraße nach Zeugenaussagen infolge nicht angepasster Geschwindigkeit gegen einen geparkten Kia krachte. Dieses Auto wurde daraufhin auf einen weiteren geparkten Wagen geschoben, so dass an allen beteiligten Fahrzeugen Sachschaden entstand. Die Polizei beziffert diesen auf 10.000 Euro. Der 18-Jährige zog sich Verletzungen zu, die nach der Erstversorgung an der Unfallstelle eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus erforderlich machten. Den nicht mehr fahrbereiten Audi des Verursachers transportierte ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle ab. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Wagens war eine Vollsperrung der Moltkestraße erforderlich.

