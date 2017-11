Speyer (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag auf der A 61, vom Autobahndreieck Hockenheim kommend, in Fahrtrichtung Autobahnkreuz Speyer wurden fünf Personen verletzt, zwei davon schwer. Ein 59-jähriger Fahrer eines Sattelzuges befuhr gegen 17.50 Uhr die A 61 in Fahrtrichtung Nord auf dem rechten Fahrstreifen. Kurz vor dem Autobahnkreuz Speyer kam es zu einer kurzfristigen Verkehrsverdichtung, so dass die Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge abbremsen mussten. Der Lkw-Fahrer fuhr aus bislang unbekannter Ursache auf den vor ihm fahrenden VW auf, welcher wiederrum auf den vor ihm fahrenden Seat aufgeschoben wurde. Im weiteren Verlauf wurde der Seat auf einen Toyota geschoben, der letztendlich gegen den vor ihm fahrenden Audi geschleudert wurde. Bei dem Auffahrunfall wurden die 51-jährige VW-Fahrerin wie auch der 27-jährige Seat-Fahrer schwer verletzt. Die 51-Jährige musste von der Freiwilligen Feuerwehr Hockenheim aus dem Fahrzeug geborgen werden. Hierfür wurde das Dach des Pkw abgetrennt. Die VW-Fahrerin wurde lebensgefährlich verletzt. Der 59-jährige Toyota-Fahrer wie auch der 41-jährige Audi-Fahrer und dessen 49-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt 135.000.- Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die A 61 in Fahrtrichtung Nord voll gesperrt werden. Hierdurch kam es zu einem Rückstau von bis zu 10 km. Die linke Fahrspur konnte um 20.45 Uhr, die Rechte um 21.45 Uhr wieder freigegeben werden. Zur Versorgung der Verletzten waren vier Rettungswägen sowie ein Notarzt im Einsatz.

