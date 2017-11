POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Achtung Betrug! Mann verkauft Besteck aus Kofferraum

Waibstadt (ots) - Ein 80-jähriger Mann wurde am Dienstagvormittag, gegen 11:25 Uhr, in der Hauptstraße Opfer eines Betrügers. Der Rentner war zu Fuß unterwegs, als ein dunkler PKW hupend an ihm vorbeifuhr und plötzlich anhielt. Der unbekannte Autofahrer stieg aus seinem Wagen aus und sprach den Geschädigten an. Er öffnete seinen Kofferraum und präsentierte dem Senior Messer, welche er an ihn verkaufen wollte. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei verständigt, da ihr das Vorgehen des Unbekannten seltsam vorkam. Als diese hörte, dass der vermeintliche Verkäufer den Rentner aufforderte Geld zu holen, ging sie auf die beiden zu und eilte dem Geschädigten zu Hilfe. Der Betrüger ergriff daraufhin sofort die Flucht und fuhr mit hoher Geschwindigkeit und geöffnetem Kofferraum davon. Nach ersten Ermittlungen rückte ein 64-jähriger Tatverdächtiger in den Fokus der Beamten. Dieser ist bereits mehrfach mit der Betrugsmasche in Erscheinung getreten.

Weitere Geschädigte, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter Tel.: 07261/690-0 oder beim Polizeiposten Waibstadt unter Tel.: 07263/910675 zu melden.

