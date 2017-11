POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unbekannter verletzt 24-Jährigen mit Bierflasche - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Ein 24-Jähriger wurde in der Nacht zum Mittwoch, gegen 1:20 Uhr, in der Mittelstraße, in Höhe der Elfenstraße, von einem unbekannten Täter angegriffen und verletzt. Der Geschädigte geriet mit dem Unbekannten in eine verbale Auseinandersetzung, nach welcher dieser ihm mit einer abgebrochenen Bierflasche in den Arm schnitt. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter in Richtung Ludwig-Jolly-Straße. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Er beschrieb den Unbekannten wie folgt: südosteuropäisches Aussehen, ca. 1,75 - 1,80 m groß, kurze helle Haare, bekleidet mit beiger Jacke.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

