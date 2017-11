POL-MA: Mannheim-Schönau: BMW-Fahrer übersieht Fußgängerin beim Ausparken - 49-Jährige von PKW erfasst

Mannheim (ots) - Am frühen Mittwochmorgen, gegen 5:20 Uhr, wurde in der Friedrich-Dürr-Straße eine 49-Jährige von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Ein 41-jähriger BMW-Fahrer war beim Ausparken mit der Fußgängerin zusammengestoßen, wobei diese zu Boden stürzte und mit ihrem Fuß unter den PKW geriet. Der Mann verständigte sofort Polizei und Rettungssanitäter, welche vor Ort kamen und die verletzte Frau mit einem Rettungswagen in eine Klinik brachten. Diese zog sich vermutlich eine Fraktur des Unterschenkels zu. Der Autofahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen.

