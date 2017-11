POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Beim Überholen Auto touchiert und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Dienstag, gegen 19:15 Uhr, in der Siebenbürger Straße ereignete. Eine 40-jährige Citroen-Fahrerin war gemeinsam mit ihrer sechsjährigen Tochter in Richtung Mannheim-Vogelstang unterwegs. Einige Meter vor der Einmündung zur Sudetenstraße wurde sie von einem silbernen Kombi überholt. Der unbekannte Autofahrer fuhr am Citroen vorbei, zog unvermittelt und ohne zu blinken wieder nach rechts und streifte dabei das Auto der 40-Jährigen. Die Citroen-Fahrerin versuchte noch dem Unbekannten auszuweichen und bremste ihr Auto stark ab. Doch der unbekannte Autofahrer setzte ohne anzuhalten seine Fahrt einfach fort. Sein Kombi müsste am rechten Heck beschädigt worden sein. Am Citroen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 in Verbindung zu setzen.

