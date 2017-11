POL-MA: Mannheim-Rheinau: 17-Jähriger fährt ohne Führerschein und flüchtet vor der Polizei - weitere Geschädigte gesucht

Mannheim (ots) - Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei lieferte sich am Dienstagnachmittag ein 17-jähriger Autofahrer im Stadtteil Rheinau. Kurz vor 17 Uhr fiel einer Zivilstreife der Kriminalpolizei ein schwarzer VW-Golf auf, der auf dem Parkplatz eines Discounter-Marktes in der Voltastraße stand und mit drei jungen Männern besetzt war. Bei einer Überprüfung des Kennzeichens wurde festgestellt, dass dieses gestohlen war. Noch bevor die Beamten das Fahrzeug erreicht hatten, setzte sich dieses in Bewegung und fuhr in Richtung Neckarauer Straße davon. Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf. Zusammen mit einer weiteren Polizeistreife sollte das Fahrzeug angehalten und kontrolliert werden. Als der Fahrer des Golf dies bemerkte, gab er Gas und raste auf der B 36 in Richtung Schwetzingen davon. Die weitere Verfolgung führte bis Rheinau-Süd und anschließend weiter in die Rhenaniastraße stadteinwärts. Dabei fuhr der Golf mit einer Geschwindigkeit von bis zu 170 km/h. An der Einmündung zur Altriper Straße verlor der 17-jährige Fahrer des Golf die Kontrolle über das Auto und prallte gegen einen Ampelmast. Alle drei Männer verließen daraufhin sofort das Fahrzeug und flüchteten, konnten jedoch unweit des Unfallorts festgenommen werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 17-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß und zudem unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogentest verlief positiv. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Bei den weiteren Überprüfungen wurde ermittelt, dass das Fahrzeug ohne Wissen des Eigentümers benutzt wurde und an diesem zudem gestohlene Kennzeichen angebracht worden waren. Im Fahrzeuginneren konnte außerdem eine geringe Menge Rauschgift aufgefunden werden.

Das verunfallte Fahrzeug musste abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Gegen den 17-Jährigen wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung, Drogenbesitzes, Verdacht des Diebstahls und den Kennzeichenmissbrauchs ermittelt. Außerdem sieht er einer Anzeige wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeuges entgegen.

Eventuell weitere Geschädigte, die auf der Flucht von dem 17-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten sich unter Telefon 90621/174-4045 bei der Verkehrspolizei in Mannheim zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell