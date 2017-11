Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Dienstagnachmittag/-abend die Terrassentüre eines Einfamilienhauses in der Straße "Im Linsenbühl" brachial auf, verschafften sich so Zutritt und durchsuchten im EG sowie 1. OG sämtliche Räume und Behältnisse.

Nach den ersten Angaben des Geschädigten wurde nichts gestohlen. In welcher Höhe Sachschaden an der aufgebrochenen Terrassentüre entstand, ist aktuell noch nicht bekannt. Er befand sich zwischen 13.30 und 18.30 Uhr außer Haus. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0, oder die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, zu verständigen.

