POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Auf Parkplatz Mercedes-Benz C-Klasse beschädigt und weiter gefahren - Polizei sucht Zeugen!

Edingen-Neckarhausen (ots) - Am Montagvormittag, zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Mercedes-Benz, der auf dem Parkplatz eines Textil-Discounters in der Rosenstraße stand. Anschließend entfernte sich der Unbekannte einfach von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro zu kümmern.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Verkehrsunfallaufnahme Mannheim unter Tel.: 0621/174-4045 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell