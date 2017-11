POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: 81-jähriger BMW-Fahrer fährt auf geparktes Auto auf und wird leicht verletzt

Edingen-Neckarhausen (ots) - Ein 81-jähriger BMW-Fahrer verursachte am Montag, gegen 9:40 Uhr, in der Neckarhauser Straße einen Verkehrsunfall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Rentner war in Richtung Vogesenstraße unterwegs und wollte in Höhe der Fliederstraße dem entgegenkommenden Verkehr die Durchfahrt ermöglichen. Hierzu fuhr er rechts ran, prallte dabei jedoch am Fahrbahnrand gegen einen geparkten VW. Durch den heftigen Zusammenstoß lösten im BMW die Airbags aus. Der Mann konnte von Rettungssanitätern vor Ort versorgt werden, sein Auto war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

