POL-MA: Mannheim/BAB 6: 39-Jähriger bei Auffahrunfall schwer verletzt - beträchtlicher Sachschaden entstanden

Mannheim/BAB 6 (ots) - Bei einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen am Montagabend auf der A 6 bei Mannheim wurde ein 39-jähriger Mann schwer verletzt. Der 39-Jährige war gegen 18 Uhr mit seinem Skoda auf der A 6 vom Autobahnkreuz Viernheim in Richtung Mannheim unterwegs. Als sich in Höhe des Autobahnkreuzes Mannheim der Verkehr staute, fuhr er am Stauende einem 36-jährigen VW-Fahrer ungebremst hinten auf und schob diesen auf einen weiteren Passat. In der Folge wurde der Skoda mit dem Heck nach links geschleudert und stieß gegen einen Audi Q 7. Der Fahrer des Skoda erlitt schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik eingeliefert, wo er noch in der Nacht operiert wurde. Lebensgefahr bestand nach erster Diagnose nicht. Auch der 55-jährige Fahrer des Passat, auf den der 39-Jährige aufgefahren war, wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge der beiden Verletzten mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war die A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn in Höhe des Autobahnkreuzes Mannheim kurzzeitig voll gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu 5 Kilometern Länge.

