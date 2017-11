POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine verletzte Person und beträchtlicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag auf der L 630 bei Brühl. Ein 92-jähriger Mann war kurz nach 16 Uhr mit seinem Mercedes auf der Zufahrt von der L 599 zur L 630 unterwegs. An der Einmündung zur L 630 missachtete er die Vorfahrt eines 47-jährigen VW-Fahrers, der von Schwetzingen nach Brühl fuhr und stieß mit ihm zusammen. Dabei wurde der 47-Jährige leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er zunächst stationär aufgenommen wurde. Auch der 92-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Nach eingehender Untersuchung konnte er jedoch wieder entlassen werden. Die beiden unfallbeschädigten Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen war zur Unterstützung mit sechs Wehrleuten an der Unfallstelle eingesetzt. Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es ergaben sich vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen.

