POL-MA: Leimen: 7.000 Euro Schaden nach Crash - Beteiligte verletzt sich

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Die Vorfahrtsregel "rechts vor links" missachtete am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr eine ortsunkundige 62-jährige Nissan-Fahrerin an der Einmündung Hohenstauferallee/Karl-Theodor-Straße und krachte mit dem Opel Astra einer ordnungsgemäß fahrenden aus Leimen stammenden Frau zusammen. Diese zog sich bei der Kollision Verletzungen zu, die nach der Erstversorgung in einem Heidelberger Krankenhaus weiterbehandelt werden mussten. Während der Nissan noch fahrbereit war, musste ein Abschleppdienst den nicht mehr fahrbereiten Opel Astra abtransportieren. Insgesamt beziffert die Polizei den Unfallschaden auf 7.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell