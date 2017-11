POL-MA: Schwetzingen: Gaststätteneinbruch - Spielautomaten geöffnet und leergeräumt

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eingebrochen wurde in der Nacht zum Montag in eine Gaststätte in der Scheffelstraße. Nachdem die Täter die Eingangstüre brachial aufgehebelt hatten, brachen sie im Innern den Spielautomaten auf und entnahmen das Bargeld wie auch technische Vorrichtungen des Automaten.

Nach Angaben der Geschädigten dürfte sich der Diebstahlsschaden auf über 1.000 Euro belaufen; in welcher Höhe Sachschaden an der aufgebrochenen Eingangstüre entstand, ist aktuell noch nicht bekannt.

Als Einbruchszeit kommt Montagnacht, ca. 3.30 Uhr bis 8 Uhr am Montagmorgen in Betracht. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/2880, mitzuteilen.

