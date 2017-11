Brühl / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montagabend um 22.45 Uhr ereignete sich in einem zweigeschossigen Wohnhaus in der Hauptstraße in Brühl ein Kaminbrand. Hierbei kam es zu einem Funkenflug unter einer starken Rauchentwicklung. Die Hausbwohner konnten ihre Wohnungen rechtzeitig verlassen. Die Freiwillige Feuerwehr Brühl war mit 14 Einsatzkräften vor Ort, musste aber nicht eingreifen. Der hinzugezogene Schornsteinfeger konnte eine versehentlich geschlossene Lüftungsklappe als Brandursache ausmachen. Ein Sachschaden entstand nicht. Verletzt wurde niemand.

