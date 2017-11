POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Betrunkener Autofahrer verursacht Auffahrunfall und prallt gegen geparkte Autos

Mannheim (ots) - Deutlich zu tief ins Glas geschaut, hatte ein 26-jähriger Audi-Fahrer, der am Samstag, gegen 23:50 Uhr, in der Käfertaler Straße einen Verkehrsunfall verursachte. Der Autofahrer fuhr in Höhe der Brückenstraße auf den vorausfahrenden Saab eines 37-Jährigen auf, welcher an einer roten Ampel sein Auto abbremste. Durch die heftige Kollision wurde der Audi nach rechts abgewiesen und prallte am Fahrbahnrand gegen drei geparkte PKW. Alle drei Fahrzeuge wurden dabei beschädigt, zwei davon so massiv, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Auch der Audi des jungen Mannes war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Der Saab-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß verletzt, er begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Unfallverursacher starken Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,2 Promille. Er musste die Beamten zu einer Blutentnahme mit zum Polizeirevier begleiten. Sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. In welcher Höhe Sachschaden entstand, steht bislang nicht fest.

