POL-MA: Mannheim: Verdächtige nach Fahrraddiebstahl vorläufig festgenommen, drei Fahrräder sichergestellt.

Mannheim (ots) - Bereits am Samstagvormittag, gegen 8.30 Uhr, wurde eine 47-jährige Frau in der Rollbühlstraße von einer Streife des Polizeireviers Käfertal kontrolliert. Dabei stellte sich schnell heraus, dass die Frau in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Fahrraddiebstahls angezeigt worden war.

Auch bei dem von ihr mitgeführten Fahrrad, einem Mountainbike der Marke Hill, Typ Vortex 11T, besteht der Verdacht, dass es gestohlen ist. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung wurden noch zwei weitere Fahrräder gefunden und sichergestellt, da auch hier der Verdacht des Diebstahls besteht.

Bei den Bikes handelt es sich um ein weißes Haiike, Typ XDURO EQ und um ein Zündapp Typ Blue.

Nach Beendigung der Formalitäten wurde die 47-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Alle drei Fahrräder konnten noch keinem Inhaber zugeordnet werden. Die Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Fahrrad dauern hierzu noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1102

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell