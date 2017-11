Sinsheim/Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Die Einbrüche im Bereich des Polizeireviers Sinsheim reißen nicht ab.

Alleine über das vergangene Wochenende wurden sechs Einbrüche, fünf Wohnhaus- und ein Geschäftseinbruch, der Polizei gemeldet. Die Tatorte waren im Stadtgebiet Sinsheim selbst, in den Stadtteilen Steinsfurt und Eschelbach, Waibstadt sowie im Waibstadter Stadtteil Daisbach.

Während in einem Fall die Terrassentüre an einer Gebäuderückseite brachial aufgewuchtet wurde, schlugen oder hebelten die Täter in den anderen Fällen die Fenster ein/auf und stiegen so in die Objekte ein. Nahezu alle Räumlichkeiten und Behältnisse wurden nach Brauchbarem durchsucht.

Anhand der bisher geführten Ermittlungen und Angaben der Geschädigten erbeuteten die Täter diverse Schmuckstücke, Geldbörsen, Bekleidung sowie verschiedene Werkzeuge und Kfz-Zubehörteile in einem Gesamtwert von weit über 10.000 Euro.

Anwohner des Speckerweg in Waibstadt, Wolfstraße in Daisbach, Ob der Ziegelhütte und Dührener Straße in Sinsheim, Hettenbergring in Steinsfurt und Weinstraße in Eschelbach, die in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen (Personen / Fahrzeuge) gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizei in Sinsheim, Tel.: 07261/6900, oder die Kriminalpolizei in Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, zu informieren.

