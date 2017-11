Hirschberg/Schriesheim/Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein- bzw. Mehrfamilienhäuser in verschiedenen Bergstraßengemeinden suchten am späten Samstagnachmittag bzw. in der Nacht zum Sonntag bislang unbekannte Täter heim. Zutritt zu den Objekten verschafften sich in Hemsbach (Mühlweg), Schriesheim (Friedrich- sowie Schillerstraße) sowie Hirschberg-Leutershausen die Unbekannten durch Einschlagen bzw. Eintreten von Fensterscheiben. Sämtliche Räume und Behältnisse wurden nach Brauchbarem durchsucht und ersten Feststellungen zufolge Bargeld, Schmuck sowie verschiedene Elektronikgeräte gestohlen.

Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit noch nicht bekannt, dürfte sich allerdings auf mehrere tausend Euro belaufen.

Im "Hemsbacher Fall", der Einbruch ereignete sich am Samstag gegen 18 Uhr, flüchtete der Unbekannte sofort, nachdem er die Geschädigten im Badezimmer bemerkt hatte. Aus dem im EG liegenden Portmonee entnahm der Unbekannte mehrere hundert Euro Bargeld und flüchtete über den Garten in Richtung Mühlweg.

Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Die exakte Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bezifferbar, dürfte sich jedoch auf einige tausend Euro belaufen. Zeugen und/oder Anwohner, die über das Wochenende verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, das Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, oder die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, zu informieren.

