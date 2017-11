POL-MA: Mannheim-Fahrlach: Zigarettenautomat aufgebrochen - Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots) - In der Fahrlachstraße brach ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Samstag, 21:15 Uhr bis Sonntag, 19:30 Uhr einen Zigarettenautomaten auf und entwendete das darin befindliche Bargeld und eine noch unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln. Der Wert des Diebesguts steht bislang noch nicht fest. Am Automat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Zeugen, die im Tatzeitraum, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell