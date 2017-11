POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Unbekannter zersticht mehrere Autoreifen - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Mannheim (ots) - In der Zeit von Samstag, 22:50 Uhr bis Sonntag, 5:10 Uhr, zerstach ein bislang Unbekannter an vier PKW, die in der Straße "Auf der Vogelstang", in Höhe der Brandenburger Straße, geparkt waren, mindestens einen Reifen. Davon betroffen waren zwei Citroen sowie ein Opel und ein Peugeot. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Weitere Geschädigte und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 oder mit dem Polizeiposten Mannheim-Vogelstang unter Tel.: 0621/70770-0 in Verbindung zu setzen.

