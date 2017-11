POL-MA: Mannheim-Neuostheim: Einbrecher entwendet Bargeld bei Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Am Donnerstag, zwischen 19:30 Uhr und 19:50 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter auf nicht bekannte Art und Weise in eine Wohnung in der Seckenheimer Landstraße, in Höhe der Lucas-Cranach-Straße, ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand stahl der Einbrecher aus einem Sideboard Bargeld in Höhe von über 500 Euro. Ob und in welcher Höhe Sachschaden entstand, steht bislang nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

