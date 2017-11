POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Gäststätteneinbruch - Zwei Geldspielautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Lupinenstraße zu einem Gaststätteneinbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Lokal und hebelten anschließend im Inneren zwei Geldspielautomaten auf. Aus diesen nahmen sie Bargeld in bislang unbekannter Höhe und ergriffen samt dem Diebesgut die Flucht. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen, die zwischen 23 Uhr und 10 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

