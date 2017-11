POL-MA: Mannheim-Käfertal: Rollerfahrer stürzt zu Boden - Stationäre Aufnahme in Klinik

Mannheim (ots) - Ein 74-jähriger Rollerfahrer stürzte am Freitagvormittag, gegen 11:30 Uhr, in der Straße "Auf dem Sand" zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Mann war in Richtung Waldstraße unterwegs und kam in Höhe der Schwalbenstraße aufgrund der nassen Fahrbahn ins Schlingern. Er fiel von seinem Roller und rutschte die Straße entlang, wo er schließlich nach mehreren Metern zum Liegen kam. Durch den Sturz zog er sich mehrere Frakturen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme für kurze Zeit in beide Richtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell