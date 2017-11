POL-MA: Edingen-Neckarhausen: Unbekannter geht bei Wohnungseinbruch leer aus- Zeugen gesucht!

Edingen-Neckarhausen (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 14 Uhr bis Freitag, 9:15 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Körnerstraße ein. Durch Einschlagen eines Fensters verschaffte sich der Einbrecher Zutritt ins Innere und durchsuchte anschließend sämtliche Schränke und Schubladen nach Brauchbarem. Nach derzeitigem Kenntnisstand stahl er jedoch nichts. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht näher beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 oder mit dem Polizeiposten Edingen-Neckarhausen unter Tel.: 06203/892029 in Verbindung zu setzen.

