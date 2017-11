POL-MA: Mannheim-Waldhof: Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut

Mannheim (ots) - Einen Verkehrsunfall verursachte am frühen Montagmorgen ein 22-jähriger Autofahrer, der offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte. Der Mann war gegen 4:10 Uhr mit seinem Seat in der Schienenstraße unterwegs, als er an der Einmündung zur Sonderburger Straße mit hoher Geschwindigkeit auf den vorausfahrenden LKW eines 42-Jährigen auffuhr. Die Beamten stellten während der Unfallaufnahme bei dem Seat-Fahrer starken Alkoholgeruch fest, weshalb ihm ein Alkoholtest nahgelegt wurde. Da dieser einen Wert von ca. 0,8 Promille ergab, wurde er zu einer Blutentnahme mit zum Polizeirevier genommen. Seinen Führerschein musste der 22-Jährige abgeben. In welcher Höhe Sachschaden entstand, steht bislang noch nicht fest.

