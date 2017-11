Sandhausen/Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zwei Wohnungseinbrüche verbuchte die Wieslocher Polizei über das zurückliegende Wochenende.

Am späten Samstagabend machte sich ein bislang nicht ermittelter Täter an der Terrassentüre eines Reihenmittelhauses in der Karl-Gehrig-Straße zu schaffen. Der Hund der Geschädigten schlug an, so dass sich diese in das EG begab und eine dunkel gekleidete Person an der Terrassentüre wahrnahm. Sofort rannte die Geschädigte wieder ins OG; der Einbrecher flüchtete über das angrenzende Nachbargrundstück. Die Frau alarmierte unverzüglich die Polizei, die trotz Sofortfahndung den Einbrecher nicht mehr ausfindig machen konnte.

In ein freistehendes Einfamilienhauses in der Ludwigstraße drangen am Sonntag ebenfalls bislang unbekannte Täter ein. Zwischen 15 und 19 Uhr warfen diese eine Fensterscheibe des Anwesens ein und verschafften sich so Zutritt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge erbeuteten die Einbrecher zwei Schmuckkästchen mit Arm-/Halsketten, Silberringen mit Brillanten sowie Eheringen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die exakte Gesamtschadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt.

Zeugen, die am späten Samstagabend oder im Verlauf des Sonntagnachmittag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

