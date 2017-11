POL-MA: Heidelberg: Zwei Einbrüche im Stadtgebiet

Heidelberg (ots) - Ein Einfamilienhaus in der von-der-Tann-Straße sowie die Wohnung eines Anwesens in der Landfriedstraße suchten über die vergangenen Tage bislang unbekannte Täter heim. Nach dem Aufbrechen der Balkontüre stiegen die Einbrecher jeweils ein und durchsuchten verschiedene Räume und Behältnisse. Was den Unbekannten im Einzelnen in die Hände fiel, ist aktuell noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Einbruch in der von-der-Tann-Straße ereignete sich in der Nacht zum Freitag, der Einbruch in der Landfriedstraße in der Nacht zum Sonntag. Die Sachschadenshöhe ist ebenfalls noch nicht bezifferbar. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, zu kontaktieren.

