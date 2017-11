POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und eine Leichtverletzte nach Zusammenstoß

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Beim Zusammenstoß zweier Pkw wurde am Freitagvormittag in Weinheim eine 80-jährige Frau leicht verletzt.

Gegen 11:00 Uhr war die 74-jährige Fahrerin eines Renault Megane von der Hammelbächer Straße kommend in Richtung Etzwiesenstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Südlichen Bergstraße übersah sie vermutlich die rote Ampel und stieß mit einem von rechts kommenden Mercedes eines 65-jährigen Weinheimers zusammen. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zudem erlitt die Beifahrerin im Mercedes ein Schleudertrauma.

Das Polizeirevier Weinheim ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Unfallverursacherin.

