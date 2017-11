POL-MA: Heidelberg: Geparkte Autos beschädigt - Zeugenhinweise erbeten

Heidelberg (ots) - Mehrere in der Schröderstraße abgestellte Autos beschädigten in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen bislang unbekannte Täter, in dem diese versuchten, die rechten Außenspiegel abzutreten. Toyota Auris, Opel Astra sowie VW Multivan waren in Höhe der Anwesen 35 und 37 geparkt. Auf die Geschädigten kommen Reparaturkosten in Höhe von mehreren hundert Euro zu. Hinweise zu den Sachbeschädigungen nehmen die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell