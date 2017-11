POL-MA: Meckesheim: Laternenmast beschädigt - 2.000 Euro Schaden

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstag beschädigte ein bislang noch nicht ermittelter Autofahrer vermutlich beim Rückwärtsfahren einen Laternenmasten in der Straße "Am Sonnenrain". Der Gemeinde Meckesheim entstand dadurch ein Schaden von rund 2.000 Euro. Der Vorfall müsste sich in der Zeit zwischen 11 und 16 Uhr zugetragen haben. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher, der sich unerlaubt entfernte, nimmt das Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0, entgegen.

