Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Verstärkung für die Einsatzabteilungen: 15 Feuerwehrleute schließen Ausbildung erfolgreich ab

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Flotwedel (ots)

Am vergangenen Wochenende erreichten 15 motivierte Feuerwehrangehörige einen entscheidenden Meilenstein ihrer Laufbahn: Mit dem erfolgreichen Abschluss der Praxisprüfung stehen sie ihren Ortsfeuerwehren ab sofort als voll ausgebildete, eigenständig agierende Truppmitglieder für den Ernstfall zur Verfügung.

Dem Prüfungsabschluss ging eine intensive und langwierige Ausbildungszeit voraus. Die fundierte Ausbildung zog sich über zahlreiche Monate und fand kontinuierlich, bis auf einige zentral ausgebildete Themen, im Dienstbetrieb der jeweiligen Ortsfeuerwehren statt. In den vergangenen Wochen wurde dieses dezentral vermittelte Wissen dann durch zentrale Ausbildungs- und Wiederholungsdienste noch einmal zielgerichtet zusammengeführt und vertieft.

In drei realitätsnahen Einsatzszenarien galt es für die Prüflinge schließlich, das Erlernte unter Beweis zu stellen. Die fordernde Aufgabenpalette umfasste das Aufbauen eines klassischen Löschangriffs, den sicheren und taktisch korrekten Umgang mit tragbaren Leitern sowie die essenziellen Handgriffe im Rahmen der technischen Hilfeleistung.

Bei der abschließenden Manöverkritik zogen die Ausbilder und Prüfer ein durchweg positives Fazit. Besonders hervorgehoben wurde der ausgeprägte Teamgeist der Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Die erst am Prüfungstag zugelosten Mannschaften arbeiteten hervorragend zusammen und bewältigten die gestellten Aufgaben souverän.

Gleichzeitig gaben die Verantwortlichen den Absolventen eine wichtige Botschaft mit auf den Weg: Mit dem Erhalt der Urkunde sei zwar ein wichtiges Etappenziel erreicht, das Lernen jedoch nicht beendet. Der Feuerwehrdienst ist ein stetiger Lernprozess, der auch auf dem weiteren Weg in den Ortsfeuerwehren kontinuierlich im Fokus stehen müsse, um für die vielfältigen Einsatzlagen stets bestmöglich gerüstet zu sein.

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