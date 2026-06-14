Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Feuerwehren der Samtgemeinde Flotwedel an zwei Tagen bei technischen Hilfeleistungen im Einsatz

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Flotwedel (ots)

Am Freitag, dem 12. Juni 2026, wurde die Ortsfeuerwehr Hohnebostel gegen 19:10 Uhr bei einer technischen Hilfeleistung im Lohweg tätig. Ein Kamerad der örtlichen Feuerwehr hatte die Gefahrenstelle festgestellt und dem Ortsbrandmeister gemeldet.

Im Kurvenbereich ragte ein Baum in etwa drei Metern Höhe gefährlich über die Fahrbahn. Zur Beseitigung der Gefahrenstelle kam eine Motorkettensäge zum Einsatz, mit der der überhängende Teil entfernt wurde. Die Straße konnte kurze Zeit später wieder freigegeben werden.

Am Samstag, dem 13. Juni 2026, folgte dann der nächste Einsatz: Die Ortsfeuerwehr Sandlingen wurde um 11:35 Uhr mit dem Alarmstichwort "Baum auf Straße" zu einer weiteren technischen Hilfeleistung alarmiert.

Auf der Straße Trift in Richtung Webersberg war eine rund 30 Zentimeter dicke Kiefer umgestürzt und blockierte die Fahrbahn. Auch hier kam eine Motorkettensäge zum Einsatz, um den Baum Stück für Stück abzutragen und in den unbefestigten Seitenraum zu räumen. Nachdem die Einsatzkräfte die Fahrbahn abschließend mit einem Besen von groben Holzresten und Zweigen gereinigt hatten, konnte die Straße wieder freigegeben werden.

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