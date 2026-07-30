Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Einsatzreicher Tag für Feuerwehr und Rettungsdienst

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Bocholt (ots)

Am gestrigen Tag waren die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst überdurchschnittlich stark gefordert. Im Verlauf des Tages kam es zu einer Häufung von Einsätzen im gesamten Stadtgebiet. Neben einer Vielzahl von Rettungsdiensteinsätzen kam es auch zu mehreren Feuerwehreinsatzlagen, dazu zählten unter anderem ein Fahrzeugbrand sowie der Brand einer Baumaschine. Beide Brände konnten durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bocholt zügig unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden. Im weiteren Verlauf des Abends führte die Ausbreitung von Brandrauch zu zahlreichen Anrufen bei der Leitstelle. Besorgte Bürgerinnen und Bürger meldeten eine Rauchentwicklung im Stadtgebiet, welche sich auf eine laufende Einsatzstelle zurückführen ließ.

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