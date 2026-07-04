PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bocholt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Wasserunfall am Bürgerpark Mosse

FW Bocholt: Wasserunfall am Bürgerpark Mosse
  • Bild-Infos
  • Download

Bocholt (ots)

Die Feuerwehr Bocholt wurde heute um 18:40 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Wasserunfall" zum Bürgerpark Mosse am Zeisigweg alarmiert.

Zeugen hatten eine Person im Wasser gesehen, die kurze Zeit später nicht mehr sichtbar war. Aufgrund dieser Meldung wurde umgehend eine umfangreiche Suchaktion eingeleitet.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Bocholt rückten mit insgesamt 20 Einsatzkräften aus. Zunächst wurde der Uferbereich intensiv erkundet. Darüber hinaus suchten Einsatzkräfte mit einem Schlauchboot den vermuteten Bereich auf dem Gewässer ab. Zur Unterstützung der Suche kam außerdem die Drohne der Feuerwehr zum Einsatz.

Die ebenfalls unmittelbar alarmierten Kräfte der DLRG führten mit Tauchern, Strömungsrettern, Suchhunden sowie einem Sonargerät eine umfassende Suche des Sees durch. Zusätzlich unterstützte ein Hubschrauber der Polizei die Maßnahmen aus der Luft. Mithilfe einer Wärmebildkamera wurde der See und dessen Uferbereich abgesucht.

Die umfangreichen Suchmaßnahmen blieben jedoch ohne Erkenntnisse. Gegen 20:20 Uhr wurde der Einsatz beendet.

Während der Einsatzmaßnahmen an der Mosse wurde der Grundschutz für das Stadtgebiet durch nachalarmierte Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sichergestellt.

Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes der Stadt Bocholt, 32 Einsatzkräfte der DLRG-Ortsgruppen Bocholt, Borken, Ahaus und Stadtlohn sowie Einsatzkräfte der Polizei Bocholt an dem Einsatz beteiligt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bocholt
Markus Boland
Telefon: 02871 2103-0
Fax: 02871 2103-555
E-Mail: Markus.Boland@bocholt.de
www.bocholt.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bocholt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bocholt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bocholt
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bocholt
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren