Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Wasserunfall am Bürgerpark Mosse

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Bocholt (ots)

Die Feuerwehr Bocholt wurde heute um 18:40 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Wasserunfall" zum Bürgerpark Mosse am Zeisigweg alarmiert.

Zeugen hatten eine Person im Wasser gesehen, die kurze Zeit später nicht mehr sichtbar war. Aufgrund dieser Meldung wurde umgehend eine umfangreiche Suchaktion eingeleitet.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Bocholt rückten mit insgesamt 20 Einsatzkräften aus. Zunächst wurde der Uferbereich intensiv erkundet. Darüber hinaus suchten Einsatzkräfte mit einem Schlauchboot den vermuteten Bereich auf dem Gewässer ab. Zur Unterstützung der Suche kam außerdem die Drohne der Feuerwehr zum Einsatz.

Die ebenfalls unmittelbar alarmierten Kräfte der DLRG führten mit Tauchern, Strömungsrettern, Suchhunden sowie einem Sonargerät eine umfassende Suche des Sees durch. Zusätzlich unterstützte ein Hubschrauber der Polizei die Maßnahmen aus der Luft. Mithilfe einer Wärmebildkamera wurde der See und dessen Uferbereich abgesucht.

Die umfangreichen Suchmaßnahmen blieben jedoch ohne Erkenntnisse. Gegen 20:20 Uhr wurde der Einsatz beendet.

Während der Einsatzmaßnahmen an der Mosse wurde der Grundschutz für das Stadtgebiet durch nachalarmierte Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sichergestellt.

Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes der Stadt Bocholt, 32 Einsatzkräfte der DLRG-Ortsgruppen Bocholt, Borken, Ahaus und Stadtlohn sowie Einsatzkräfte der Polizei Bocholt an dem Einsatz beteiligt.

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