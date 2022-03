Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Feuer auf Balkon in Suderwick

Bocholt (ots)

Am heutigen Mittwoch gegen 15:45 Uhr alarmierten aufmerksame Nachbarn die Feuerwehr über Notruf 112 und meldeten einen Brand auf einem Balkon im Stadtteil Suderwick. Im Obergeschoss eines zweigeschossigen Wohnhauses waren Gegenstände in Brand geraten. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden, so dass nur geringer Sachschaden entstand. Im Einsatz waren insgesamt 26 Feuerwehrleute mit 8 Fahrzeugen. Auch hier hat sich wieder die gute Zusammenarbeit zwischen der Brandweer Dinxperlo und der Feuerwehr Bocholt insbesondere dem Löschzug Suderwick ausgezahlt.

Zusätzlich muss erwähnt werden, dass es sich heute um einen einsatzreichen Tag für den Rettungsdienst und der Feuerwehr der Stadt Bocholt handelte. In den ersten 12 Stunden mussten bereits 41 Einsätze abgearbeitet werden. Hierbei handelte es sich um 38 Rettungsdiensteinsätze und 3 Feuerwehreinsätze.

