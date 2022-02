Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Zwischenbilanz zum Sturmtief Zeynep. Sturmtief sorgt für erhöhtes Einsatzaufkommen.

Im Laufe des Nachmittags wurden der Feuerwehr insgesamt 83 Einsätze über den Notruf gemeldet. Da es gerade in den Abendstunden zu einem starken Anstieg der Einsatzzahlen kam wurde auf der Feuerwache an der Dingdener Straße ein Führungsstab der Feuerwehr gebildet, der die Koordination der Einsätze übernahm. Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr Bocholt war auch das THW Ortsverein Bocholt mit mehreren Fahrzeugen und einem Fachberater sowie der ESB im Einsatz. Neben mehreren Kleineinsätzen wurde im Bereich der Innenstadt um 18:00 Uhr ein Einsturz einer Fassade inklusive Balkon gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um eine Mauer handelte. Personen wurden nicht verletzt. Auf Grund mehrerer Meldungen aus dem Bereich Stadtwald Bocholt wurde dieser vorsorglich durch den ESB gesperrt und eine Warnmeldung mit dem Hinweis den Bereich des Stadtwaldes großflächig zu meiden über Radio WMW veranlasst. Auf der Straße Am Sandbach stürzte ein Baum auf einen Balkon eines mehrgeschossigen Wohnhauses. Eine Freizeitanlage Am Ziegelofen wurde ebenfalls geschlossen. An der Schaffeldstraße sowie der Kaiser-Wilhelm-Straße kam es zu Problemen mit geschlossenen Bahnschranken, die somit wichtige Zufahrtstraßen versperrten. Die Feuerwehr Bocholt war mit insgesamt 75 Einsatzkräften über den gesamten Tag im Einsatz. Das THW unterstützte mit 28 Einsatzkräften. Neben den Sturmeinsätzen wurden durch den Rettungsdienst 21 Einsätze im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 21:30 Uhr abgearbeitet.

