Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Mülltonnenbrand am Wohnhaus, Nachbarn verhindern größeren Schaden

Bild-Infos

Download

FW Bocholt (ots)

Die Feuerwehr wurde zu brennenden Mülltonnen in Lowick gerufen. Diese sollten direkt an einem Wohnhaus stehen. Bei Eintreffen der Feuerwehr, hatte der Hausbesitzer diese bereits mit Wasser, einem Pulverlöscher und Sand weitesgehend selber abgelöscht. Durch aufmerksame Nachbarn wurde der Brand schnell gemeldet und die Hausbewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Durch die eigenen Löschversuche musste der Hauseigentümer mit Verbrennungen 2.Grades durch die RTW Besatzung ins Krankenhaus gefahren werden. Die Mutter und die zwei kleinen Kinder blieben unversehrt und konnten nach Belüften des Hauses, durch den Lüfter der Feuerwehr, wieder ins Haus gehen. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 9 Beamten im Einsatz. Der Sachschaden wurde mit der Polizei auf 2000EUR geschätzt.

Original-Content von: Feuerwehr Bocholt, übermittelt durch news aktuell