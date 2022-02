Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Feuer in Jagdhütte in Barlo

Die Feuerwehr Bocholt wurde am Sonntagnachmittag zu einer Jagdhütte in den Ortsteil Barlo gerufen. Hier kam es zu einem Brandereignis in einer Jagdhütte an der Straße Dölls Diek.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war die gesamte Jagdhütte verraucht. Die anwesenden Personen hatten bereits Löschversuche durchgeführt und konnten somit eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Dabei verletzte sich eine Person leicht.

In der Jagdhütte wurde durch einen Trupp unter Atemschutz Nachlöscharbeiten durchgeführt und das gesamte Objekt mittels Hochleistungslüfter entraucht. Die Feuerwehr war mit drei Einsatzfahrzeugen und neun Einsatzkräften vor für eine Stunde im Einsatz.

