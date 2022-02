Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Brennende Gasleitung bei Umbauarbeiten gelöscht

Die Feuerwehr Bocholt wurde am Samstag um 10:04 Uhr zu einer brennenden Gasleitung in einem Wohngebäude an der Wagenfeldstraße gerufen. Vor Ort wurde bei Umbauarbeiten eine Gasleitung beschädigt, die sich umgehend entzündete. Personen kamen nicht zu Schaden. Durch die Feuerwehr konnte die brennende Gasleitung durch Schließen des Hauptschiebers der Gasleitung schnell gelöscht werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort.

