FW Bocholt: Feuerwehr rettet Frau aus Wohnung

In Biemenhorst an der Straße Öwerhook geriet ein Wäschetrockner in Brand und verursachte einen Kellerbrand. Eine junge Frau konnte sich auf den Balkon ihrer Wohnung retten und wurde von der Feuerwehr über eine Leiter gerettet.

Am heutigen Dienstag gegen 16:23 Uhr meldeten Bewohner eines Mehrfamilienwohnhauses in Biemenhorst einen Kellerbrand. Die Anruferin konnte das Wohnhaus noch ohne eigene Gefährdung verlassen, jedoch war sie sich sicher, dass noch mindestens eine Bewohnerin im Obergeschoss vom giftigen Rauch eingeschlossen war. Umgehend alarmierte der Disponent der Einsatzzentrale die hauptamtliche Wache und die freiwillige Feuerwehr zum Einsatzort im Stadtteil Biemenhorst. An der Einsatzstelle konnte die gefährdete junge Frau mit Hilfe einer tragbaren Leiter über den Garten gerettet werden. Der Rettungsdienst und der Notarzt untersuchten die Frau. Im Anschluss brachte der Rettungsdienst die Patientin zur weiteren Beobachtung ins St. Agnes Hospital. Akute Lebensgefahr bestand jedoch nicht.

Zur gleichen Zeit ging die Feuerwehr mit Atemschutz und einem Strahlrohr in den Keller vor und löschte den Brand ab. Anschließend belüfteten die Einsatzkräfte die darüber liegenden Wohnungen mit einem Lüfter und verdrängten so den letzten Rauch aus den leicht verrauchten Bereichen. Für die Dauer des Einsatzes stellten Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr den Grundschutz für das Stadtgebiet Bocholt und unterstützten vor Ort bei den Löscharbeiten. Letztlich waren gut 45 Feuerwehrleute mit 11 Fahrzeugen am Einsatz beteiligt. Der Einsatz konnte nach gut 90 Minuten beendet werden.

