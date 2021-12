Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Dank Heimrauchmelder größeren Schaden vermieden

FW Bocholt (ots)

Ein Nachbar meldete einen Alarm eines Heimrauchmelders in einem Mehrfamilienhaus auf der Lützowstraße in Bocholt. Die Feuerwehr öffnete gewaltsam die Wohnungseingangstür und konnte dank frühzeitigem Anruf des Nachbarn größeren Schaden vermeiden. Es befand sich keine Person in der Wohnung und die Feuerwehr sicherte den angebrannten Kochtopf samt Inhalt auf dem Balkon und stellte den Herd aus. Es wurde ein neuer Profilzylinder verbaut und die Bewohnerin bekommt von der Polizei die neuen Schlüssel. Es entstand kein weiterer Sachschaden in der Wohnung. So machen Heimrauchmelder Sinn! berichtet die Feuerwehr.

