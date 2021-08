Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Mehrfamilienhaus wurde aufgrund eines Brandes evakuiert. 40 Personen in Sicherheit gebracht

Bocholt (ots)

Um 23.06 Uhr rückte die Feuerwehr Bocholt zu einem Feuer an einem Mehrfamilienhaus in der Markgrafenstraße aus. Auf der Rückseite des Gebäudes waren vier Müllbehälter und Sperrmüll in Brand geraten. Das Feuer griff über die Aussenfassade auf das Dach des viergeschossigen Gebäudes über. Mehrere Wohnungen (z.T. Einzelzimmer) wurden dabei zerstört. Die Feuerwehr setzte zur Brandbekämpfung eine Drehleiter und drei C-Strahlrohre ein. Das Feuer konnte dadurch schnell unter Kontrolle gebracht und eine Ausdehnung auf das Dachgeschoß verhindert werden. Parallel dazu wurde mit massiver Unterstützung der Polizei die Evakuierung des Gebäudes eingeleitet. Die Feuerwehr setzte hierzu eine zweite Drehleiter und mehrere Trupps unter Atemschutz ein. Zur Betreuung der Personen wurde der Malteser Hilfsdienst alarmiert. Die Bewohner konnten ihre Wohnungen zum Teil nicht mehr beziehen. Zwei Bewohner wurden in eine Notunterkunft gebracht, weitere Bewohner kamen privat unter. Die Feuerwehr war mit 54 haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräften vor Ort. Weitere 9 Einsatzkräfte des Löschzugs Suderwick stellten den Grundschutz sicher. Abschließend führte die Feuerwehr Sicherungsmaßnahmen durch. Nach Rücksprache mit der Polizei wird der Sachschaden auf ca. 300.000,- Euro geschätzt.

