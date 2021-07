Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: PKW-Brand am St.-Georg-Gymnasium

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bocholt (ots)

Heute Vormittag um 11:09 Uhr kam es auf der Adenauerallee nahe der Innenstadt zu einem PKW-Brand. In Höhe vom Georgs Gymnasium war der Motorraum eines Fahrzeuges in Brand geraten. Zusätzlich kam es aufgrund der starken Rauchentwicklung zu Beeinträchtigungen in der Umgebung, so dass die Polizei die Adenauerallee für den fließenden Verkehr sperren musste. Die Feuerwehr Bocholt brachte den Brand schnell mit einem Strahlrohr unter Kontrolle und kühlte anschließend den Motorraum vom Fahrzeug. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Es waren 12 Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen für ca. 30 Minuten im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Bocholt, übermittelt durch news aktuell