FW Bocholt: Einsatzreicher Samstag

Für die Feuerwehr Bocholt ist es ein einsatzreicher Samstag!

Bereits heute morgen um 05.09 Uhr wurde die Sondereinheit Lage/Luft mit der Drohne zu einem Großbrand eines kunststoffverarbeitenden Betriebes nach Vreden alarmiert. Die Drohne wurde zur Bewertung der Lage aus der Luft heraus eingesetzt.

Gegen 13.15 Uhr rückten 11 weitere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen nach Heiden aus. Die Bocholter Fahrzeuge gehören zur Kreisbereitschaft Süd, die sich am Feuerwehrhaus mit vier weiteren Fahrzeugen in Heiden gesammelt haben und von dort in einem Verband nach Vreden gefahren sind. Sie werden gegen 22.00 Uhr zurück erwartet.

Um 17.45 Uhr erfolgte eine weitere Alarmierung. In der Siegeheide in Mussum ist ein Strohlager mit ca. 60 Strohballen in einer ca. 180 m² großen Halle in Brand geraten. Die Feuerwehr musste zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung eine ca. 500 m lange Schlauchleitung legen. Das Feuer wurde mit Hilfe von 2 C-Strahlrohren abgelöscht. Ein Bobcat und ein Traktor bringen die brennenden Strohballen auf ein angrenzendes Feld, wo sie von Einsatzkräften auseinander gezogen und abgelöscht werden. Die Sicherstellung des Grundschutzes übernimmt der Löschzug Suderwick. Insgesamt sind ca. 50 Feuerwehrleute im Einsatz. Der Einsatz ist gegen 22.00 Uhr beendet.

