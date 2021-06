Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Die Feuerwehr Bocholt wurde nach dem gestrigen Starkregenereignis bis Mitternacht insgesamt zu 119 Einsatzstellen im gesamten Stadtgebiet gerufen.

Bocholt (ots)

Es mussten zahlreiche Keller ausgepumpt und Bäume beseitigt werden. Der Ortsteil Barlo war besonders stark betroffen. An der Winterswijker Str. ist aus dem Bachlauf "Landgraben" das Wasser über die Ufer getreten. Die Häuser in dem Bereich waren stark gefährdet. Mit Unterstützung durch den THW Ortsverband Bocholt wurde das über die Ufer getretene Wasser umgepumpt. Weitere Unterstützung erfolgte durch die Feuerwehren Borken und Gescher sowie eine Kreisbereitschaft. Insgesamt waren 130 Einsatzkräfte der Feuerwehr und 20 Einsatzkräfte des THW im Einsatz. Die Einsatzstellen im Stadtgebiet sind abgearbeitet, der Einsatz in Barlo dauert noch an.

