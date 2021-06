FW Bocholt: Flächendeckende Brandmeldeanlage verhinderte größeren Schaden

Feuerwehr Bocholt

Die Feuerwehr Bocholt wurde heute um 13.06 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in das St. Agnes Hospital gerufen. Da es sich um ein Sonderobjekt handelt, wurde nebem dem Löschzug der hauptamtlichen Wache auch die Freiwillige Feuerwehr mit alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte in einem Putzmittelraum im Erdgeschoss des Gebäudes eine leichte Verrauchung fest. Diese wurde durch den vorhandenen Rauchmelder frühzeitig detektiert. Die Einsatzkräfte konnten schnell Entwarnung geben. Es handelte sich um einen Kabelbrand an einer Putzmaschine. Löschmaßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich. Personen waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Der interne Alarmierungsplan des Krankenhauses griff unmittelbar. Vorhandene Einsatzpläne und die zügige Einweisung der Feuerwehr durch das technische Personal machten eine schnelle Erkundung des Raumes möglich. Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes mit fünf Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Einsatzleiter: Thomas Deckers

